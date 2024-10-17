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Важливі зміни для водіїв: що потрібно знати, щоб не отримати штраф з 1 листопада

16:05 17 жовтня 2024
Обмеження швидкості

З 1 листопада 2024 року набувають чинності нові обмеження для автомобільного транспорту. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив перший заступник голови Департаменту Патрульної поліції Олександр Білошицький, пише плопулярне автовидання.

За словами чиновника, у всіх містах із зазначеного часу діятиме єдине обмеження швидкості в 50 км/год. Це необхідно для забезпечення безпеки руху в зимовий період, коли умови для водіння особливо складні.

До 1 листопада на деяких автодорогах у великих містах дозволяється їздити зі швидкістю до 80 км/год. Такі ділянки населених пунктів позначені спеціальними дорожніми знаками.

Тож водії, які звикли розганятися тут у межах зазначених обмежень, мають бути особливо уважними наступного місяця, щоб не отримати штраф за перевищення швидкості, оскільки поліція пильно стежитиме за дотриманням нових норм.

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Також нагадаємо, навіщо водії восени стукають по капоту своєї автівки і чи чи потрібно міняти антифриз перед настанням зимових холодів.

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