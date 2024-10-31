Президент Фінляндії Стубб відверто поговорив із Сі Цзіньпіном: що відповіли у Китаї про припинення війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб порушив питання «російської агресії» у розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, ставши останнім західним лідером, який піддав Пекін публічному тиску за його підтримку москви. Війна росії в Україні була ключовою темою «відвертих і відкритих» переговорів Стубба з Сі, які тривали понад три години, заявив фінський лідер. За його словами, він сказав Сі, що будь-яка підтримка росії послабить безпеку Фінляндії та зашкодить європейським відносинам, пише Bloomberg.

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«Відносини Китаю з росією впливають на відносини Китаю з Європою, — сказав Стубб. — Що більше Китай підтримує росію, то складнішими стають відносини з Європою та особливо з Європейським союзом».

Він додав, що ця заява була дуже тісно скоординована з його союзниками в результаті дипломатичних контактів протягом останніх кількох місяців. У приватних бесідах Сі Цзіньпін підтвердив, що Китай готовий працювати з відповідними сторонами для сприяння мирному вирішенню «кризи», повідомила державна телерадіокомпанія China Central Television.

Стубб перебуває в Китаї з офіційним візитом, це перший державний візит фінського лідера з 2019 року. У липні Александр Стубб закликав Сі допомогти припинити війну в Україні, заявивши, що залежність росії від Китаю означає, що Сі може вирішити кризу одним телефонним дзвінком.

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«Сі взяв до відома мій коментар, на що сказав, що це може бути правдою, але, ймовірно, не все так просто», — сказав Стубб.

Сі намагається зобразити Китай як нейтрального учасника війни. Його уряд звинуватив США і Організацію Північноатлантичного договору в розпалюванні війни, в той час як Вашингтон і лідери НАТО звинуватили Пекін у сприянні російській агресії за допомогою економічної та технологічної підтримки. Александр Стубб зазначив, що розширення НАТО стало наслідком незаконної агресії росії в Україні й що ні Фінляндія, ні Швеція не приєдналися б до Альянсу, якби росія не напала на Україну.

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Відповідаючи на запитання про відправлення Північною Кореєю тисяч військових до росії на допомогу москві у війні в Україні, Стубб сказав: «Я вважаю, що Китай не буде підтримувати війну в Україні. Мій аналіз показує, що Китай не сприйме доброзичливо те, що Північна Корея і росія будують відносини на межі з Альянсом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Фінляндія будує командну базу НАТО біля російського кордону.

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