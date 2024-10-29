Створить додатковий тиск на ЗСУ: в Пентагоні підтвердили відправку тисяч солдат Північної Кореї до росії для участі у війні в Україні

Північна Корея відправила близько 10 000 військовослужбовців до росії для підготовки і участі в бойових діях в Україні протягом наступних кількох тижнів. Про це заявили у Пентагоні. Захід вважає, що цей крок посилить майже трирічну війну в Україні і підірве відносини в Індо-Тихоокеанському регіоні, пише AP.

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За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, деякі з північнокорейських солдатів вже розташовані біля кордонів України і, як вважають, прямують до Курського прикордонного району, де росія намагається відбити українське вторгнення Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив нещодавні повідомлення української розвідки про те, що деякі північнокорейські військові підрозділи вже перебувають у Курській області.

Участь тисяч північнокорейських солдатів в найбільшому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни створить додатковий тиск на втомлену і перевантажену українську армію. Це також посилить геополітичну напруженість на Корейському півострові і в більш широкому Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Японію і Австралію, кажуть західні офіційні особи.

Президент путін прагне змінити глобальну динаміку сили. Він намагався створити противагу західному впливу, організувавши минулого тижня в росії саміт країн БРІКС, за участі лідерів Китаю та Індії. За даними західних урядів, путін звернувся по допомогу у війні до Ірану, який надав безпілотники, і Північної Кореї, яка поставила велику кількість боєприпасів. Рютте заявив журналістам у Брюсселі, що розгортання північнокорейських військ є «значною ескалацією» участі Пхеньяна в конфлікті і «небезпечним розширенням війни росії». Президент Джо Байден також назвав розгортання «небезпечним».

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Міністр оборони Ллойд Остін і державний секретар Ентоні Блінкен зустрінуться зі своїми південнокорейськими колегами пізніше цього тижня у Вашингтоні.

Неясно, як і коли союзники по НАТО можуть відреагувати на причетність Північної Кореї. Вони могли б, наприклад, зняти обмеження, які не дозволяють Україні використовувати зброю, що постачається Заходом, для дальніх ударів по російській території.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чому КНДР погодилась надати своїх солдат росії.

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