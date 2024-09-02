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«Ситуація критична»: президент Фінляндії прокоментував події на передовій в Україні

11:21 3 вересня 2024
Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб, який вважає, що Україна має повне право вторгнутися в Курську область, уперше в рамках програми «Година з президентом» відповів на запитання слухачів. Помітна частина запитань, які ставили ті, хто додзвонився до студії, стосувалася війни в Україні. За словами глави держави, важко оцінити, коли скінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки.

«Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому», — вважає Стубб.

Президент відзначив як позитивний момент, що почалися розмови про мир, пише Yle. Стубб наголосив, що умовами досягнення миру, які висунув президент України Володимир Зеленський, стало повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

«Ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно», — запевнив глава держави.

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Стубба також запитали про те, чому Україну обмежують у використанні західної зброї для ударів усередині росії. За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку експерта про те, що росія готує напад на ще одну країну.

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