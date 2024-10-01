Фінляндія будує командну базу НАТО біля російського кордону: що відбувається

Фінляндія після того, як закрила кордони з рф, оголосила про створення командної бази НАТО в місті Міккелі. Це менш ніж за 200 кілометрів від російського кордону. Таким чином країна надсилає «повідомлення росії про те, що ми є повноправним членом НАТО і що НАТО також дуже важливе для фінської оборони», заявив у п’ятницю міністр оборони Антті Хаккянен.

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Відповідно, нова штаб-квартира сухопутних сил НАТО в Північній Європі має бути побудована в Міккелі. Там планують розмістити кілька десятків співробітників з різних країн. Командування фінської армії вже знаходиться в Міккелі, сказав Хаккянен.

Фінляндія стала членом НАТО минулого року, відмовившись від десятиліть військової позаблоковості після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, пише видання DAWN.

«Поєднуючи місця розташування, ми досягаємо найкращої синергії між управлінням національною обороною та управлінням обороною НАТО», — сказав Хакканен.

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Нагадаємо, раніше парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією та США, за якою американська армія отримала право використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

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