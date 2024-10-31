Кейт Міддлтон відправила зворушливе послання актрисі, яка перемогла рак, а пасинок Чарльза III розповів про стан його здоров’я

На тлі погіршення стану здоров'я короля Чарльза III стають більш зрозумілими вчинки членів королівської родини.

Так, нещодавно ЗМІ розповіли про листування між майбутньою королевою Кейт Міддлтон і зіркою Боллівуду (індійського Голлівуду) Манішею Койрала.

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Маніша, фото https://munsifdaily.com/manisha-koirala-recalls-her-isolating-and-challenging-journey-with-cancer/

Кілька років тому Кейт могла б проігнорувати такий лист або відбутись простою «відпискою» через секретаря, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Тепер же 42-річна принцеса Уельська, яка пройшла курс хіміотерапії, дуже відповідально поставилася до послання 54-річної Маніши Койрала (Manisha Koirala), яка пройшла подібне випробування.

Артистка народилася у Непалі і згодом переїхала до Індії, щоб робити кар'єру у Боллівуді. У 2012 році Маніші поставили шокуючий діагноз: рак яєчників четвертої стадії.

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Попри несприятливі прогнози медиків, жінка наполегливо боролася за життя. Після кількох курсів хімієтерапії та операцій вона з полегшенням дізналася про те, що хвороба відступила.

Койрала не могла залишитись осторонь і написала зворушливе послання Кейт Міддлтон, коли дізналася, що у тієї діагностували онкологічне захворювання.

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«Я хотіла звернутися до Її королівської Високості принцеси Уельської, щоб передати свої найкращі побажання, особливо у зв'язку з моїм власним досвідом», — зазначила Маніша.

Через деякий час зірка Боллівуду отримала послання у відповідь з Кенсінгтонського палацу. Кейт Міддлтон подякувала їй за підтримку у важкий час і висловила радість з приводу того, що Койрала більше не хворіє на рак. Принцеса Уельська побажала акторці удачі під час поїздки до Великобританії.

І ось на початку жовтня Маніша побувала у Лондоні й відвідала штаб-квартиру благодійної організації Ovacome, яка допомагає хворим на рак яєчників. Артистка, яка нещодавно знялася в історичній драмі Netflix на хінді «Хіраманда», поговорила зі співробітниками та членами їхньої групи підтримки.

«Я була дуже рада отримати таку теплу відповідь від Кейт Міддлтон і бажаю їй міцного здоров'я. …Я сама зіткнулася з онкологією і знаю, яким самотнім і складним може бути цей шлях, і я вважаю, що ми всі повинні зробити свій внесок у зміну цієї реальності для інших», — цитує Манішу Vanity Fair.

Своєю чергою, британський письменник Том Паркер-Боулз, син королеви Камілли, розповів, як почувається король Чарльз III.

син Камілли та король, фото https://people.com/tom-parker-bowles-says-king-charles-is-strong-amid-cancer-fingers-crossed-exclusive-8733301

За його словами, монарх налаштований рішуче та дотримується усіх правил у лікуванні.

«Король сильний. Він робить все, що в його силах. Він слідує порадам своїх лікарів. Схрестимо пальці, постукаємо по дереву. Він неперевершений король», — сказав пасинок короля у коментарі виданню People.



Також письменник додав, що пишається своєю матір'ю, яка в цей непростий період також знайшла в собі сили підтримувати свого чоловіка та бути для нього опорою.

«Це жахлива хвороба, і коли хтось із ваших близьких хворіє на неї в будь-якій формі, це дуже тривожна річ. Але моя мама теж сильна. Вона всіляко його підтримує. Я вважаю, що це чудово, коли поруч з тобою є людина, яку ти любиш», — зізнався Паркер-Боулз.

Чарльз і Камілла, фото https://www.instagram.com/p/DBk_9BMofNt/?img_index=1

Разом з тим, життя продовжується, і піддані Його Величності іноді з подивом дізнаються про дивні звички деяких членів королівської родини.

Фото: https://www.instagram.com/p/DBk_9BMofNt/?img_index=1, https://munsifdaily.com/

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