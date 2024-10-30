Не тільки Кейт Міддлтон: стало відомо, з ким вночі спить принц Вільям

Старший син короля Чарльза III (з віком здоров'я монарха останнім часом значно погіршилося), подобається практично вісм підданим Його Величності — будь-яка інформація про принца Вільяма зазвичай набуває великого розголосу.

ВІДЕО ДНЯ

Тому, коли Луїза Харланд розповіла на Hits Radio Cornwall про одну із звичок Вільяма та Кейт, ця новина миттєво стала популярною, пишуть ЗМІ.

За словами Харланд, нещодавно Вільям відвідав коледж у Корнуоллі, де вона працює, і випадково побачив собаку Луїзи. Порода собаки — «кокер-джек», це досить незвичне поєднання рис різних порід.

«Вільяму дуже сподобався мій песик, і він запитав, якої породи тваринка, і додав, що ніколи не зустрічав таких собак», — розповіла Харланд. Вона також пригадала, як принц Вільям розповідав про їхню з Кейт Міддлтон собаку, яку звуть Орла. Домашня улюблениця герцога та герцогині Уельских вночі часто спить на ліжку поряд з майбутніми королем і королевою.

РЕКЛАМА

Фото з www.mirror.co.uk

Розповідь жінки здивувала британців, адже в аристократичних родинах чоловік та жінка зазвичай не сплять в одній спальні, не кажучи вже про домашнього улюбленця в їхньому ліжку. Тим більше, що родина майбутніх монархів мешкає у будинку з п'ятьма спальнями!

РЕКЛАМА

У той же час журналісти зазначають, що цей факт напевне додасть популярності Вільяму і Кейт, адже показує їхнє ставлення до тварин і те, що відносини між подружжям залишаються теплими навіть після народження трьох дітей.

В мережі згадали, що сім'я Уельських має й інших тварин. Раніше Вільям відвідував міську ферму Вудгейт-Веллі, де познайомився з різними тваринами, зокрема, з дуже милими морськими свинками. Принц гладив їх, а також йому дозволили розчесати шорстку однієї із свинок на прізвисько Сніжинка.

РЕКЛАМА

«Ці хлопці досить круті. У нас удома є морські свинки, але вони не такі», — сказав тоді принц Вільям.

Нагадаємо, що «опальний» принц Гаррі та його дружина Меган Маркол купили будинок в Португалії, звідки лише за кілька годин можна добратися до Великої Британії. Але це, на думку експертів, не зменшить розрив між парою та королівською родиною.

Фото mirror.co.uk

1069

Читайте нас у Facebook