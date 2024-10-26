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Стан короля погіршується: Кейт Міддлтон та принц Вільям готуються до можливої швидкої смерті Чарльза III

14:40 26 жовтня 2024
Король Британії

Тривожні новини з Букінгемського палацу про те, що останнім часом король Чарльз III відмовляється від їжі, і лікарі ледве вмовили його на перекус у вигляді половини авокадо на обід, стали причиною того, що Кейт Міддлтон та принц Вільям готуються до можливої швидкої смерті монарха.

Адже всім зрозуміло, що сил у короля не так багато, як потрібно під час боротьби з раком, а стан поступово погіршується, пишуть зарубіжні ЗМІ.

І якщо раніше інсайдери видання InTouchWeekly стверджували, нібито Кейт і Вільям прагнуть зайняти трон раніше, то тепер стає зрозуміли, що все це вигадки. Сама принцеса Уельська тільки-но закінчила курс хіміотерапії, і новий стрес їй не потрібен. Вона та Вільям хочуть, щоб Карл якомога довше правил Великобританією, але розуміють: його стан вносить свої корективи до цих планів.

«Кейт та Вільям найменше хочуть зречення Чарльза. Вони хочуть, щоб він залишався на престолі стільки, скільки захоче. Але є жахлива реальність: він не молодшає, його стан означає, що час для цього (передачі влади. — Авт.) настане раніше. Реальність така, що їм доведеться підготуватися до такого розвитку подій і налаштуватися на те, щоб впоратися як морально, так і на практиці», — розповіло джерело.

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Зараз подружжя все більше замислюється про подальші події — думка про передчасне сходження на престол не залишає їх. Сам Чарльз, хоч і не дуже радіє можливому припиненню королівських обов'язків, відносно спокійний, адже передає правління в надійрні руки.

«Він такий щасливий, що Вільям вибрав таку чудову партнерку і майбутню королеву, що це позбавило його всіх турбот, тому що він знає, що монархія буде в надійних руках», — підсумував анонімний інсайдер.

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Нагадаємо, що днями король попри свій стан провів важливий візит до Австралії, хоча й не зміг витримати усі урочисті заходи. ю

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