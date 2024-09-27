В Голівуді склали «список найбільш небажаних холостяків»: він точно здивує кожного

Після розлучення Бена Аффлека і Дженніфер Лопес багатьом глядачам стало здаватися, що саме Бен — найбільший невдаха й розчарування Голівуду, і навряд чи якась відома жінка захоче мати з ним справу.

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Але, виявилося, це далеко не так. Видання RadarOnline навіть провело опитування серед знаменитостей-жінок, за результатами якого склало цілий список, учасники якого не вселяють довіру у протилежної статі.

Відкриває топ актор Кевін Костнер. За даними порталу, чоловік, який нещодавно пережив розлучення, явно не має добру репутацію у голлівудських холостячок. Причиною цього є величезна пристрасть до роботи і жінок.

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Стверджується, що Костнер не пропускає жодної спідниці. Ну, а ті, кому довелося зв'язати себе шлюбом з актором, в один голос говорять про те, що він ніколи не буває вдома і страшний працеголик. Неприємним плюсом до цього переліку «заслуг» йде той факт, що, переживши два розлучення, Кевін втратив величезну купу грошей. Втім, враховуючи, як Кевіну Костнеру подобається працювати, останнє легко можна виправити.

Слідом за ним несподівано розташувався Бредлі Купер. І хоча зараз актор перебуває у серйозних стосунках з моделлю Джіджі Хадід, офіційно вони не заручені, а значить, він гордо може мати звання холостяка, хай і небажаного.

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Чому так? Причина у тому, що як з'ясувалося, він — холодний маніпулятор із мінливим настроєм. Про це писала навіть його екскохана Дженніфер Еспозіто у своїх мемуарах. Ну, а Сьюкі Уотерхаус, з якою Бредлі зустрічався, коли тій було всього 17 років, нещодавно назвала їхній роман чи не сущим кошмаром. До того ж Купер — мамин синок, на що також не раз натякали його колишні. Короко кажучи, не дарма друзі Джіджі б'ють на сполох.

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Ще один небажаний у цьому рейтингу — актор та співак Джеймі Фокс. Той, як уточнює Radar, серійний ловелас і дуже боїться брати на себе зобов'язання. Тож дівчаткам краще триматися подалі від нього.

Недалеко від Фокса пішов і Бред Пітт, який після довгих років судів з Анджеліною Джолі придбав величезний багаж негативу. Добре, що зараз у актора є Інес де Рамон, яка сміливо переклала на себе частину його сумного минулого.

Також до списку включили Джонні Деппа, який в очах громадськості вважається затятим тусовщиком. Однак журналісти зазначають, що нещодавно Джонні став на «шлях зцілення»: він замінив нові зуби замість старих «піратських», готується до масштабного перетворення як зовні, так і внутрішньо. Тому йому варто дати шанс, вважають творці списку.

Також до рейтингу завітав Леонардо Ді Капріо — за словами інсайдерів, інтерес до нього втрачається через пристрасть до молоденьких дівчаток, яких актор змінив вже не один десяток. Експерти називають те, що відбувається з Лео, «комплексом Пітера Пена» — саме через нього чоловік не може подорослішати і пов'язати життя з однією жінкою.

Крім того, незважаючи на те, що Лео змушує обраниць підписувати угоду про нерозголошення, деякі факти все ж таки просочуються. Так, його колишня дівчина Бріжит Холл заявила, що він поганий у ліжку, а Жизель Бюндхен скаржилася, що актор часто «заглушує себе» курінням та випивкою. Ну, може, хоч би Вітторії Черетті пощастить?

Тим часом у мережі жваво обговорюють чергове «розставання» Лео Ді Капріо. Цього разу саме з «нареченою» топ-моделлю Вітторією Черетті.

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