Вже навіть познайомив з мамою: Леонардо Ді Капріо відпочиває в Італії зі своєю дівчиною Вітторією Черетті

Всупереч сподіванням багатьох молодих красунь, Леонардо Ді Капріо не тільки не розстався з 26-річною Вітторією Черетті, а, навпаки, неймовірно зблизився з нею.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Пара потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на батьківщині моделі в Італії. Репортери сфотографували 49-річного актора та його кохану, коли ті насолоджувалися сонячною погодою на балконі будинку.

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Судячи з знімків, знаменитості чудово проводили час. Вони сиділи обнявшись, при цьому Леонардо тримав у руці чашку з імовірно кавою. Пара помітила фотографів, але не сховалася від камер.

Крім того, до Італії також приїхала мати актора Ірмелін Інденбіркен, з якою він дуже близький. Компанію їй склав її чоловік Девід Уорд. Усіх чотирьох вже бачили під час прогулянки Римом і оглядання пам'яток.

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Для багатьох інтернет-користувачів це стало підтвердженням того, що ДіКапріо має серйозні наміри щодо Вітторії. Хоча актор відомий тим, що зазвичай не зустрічається з дівчатами віком від 25 років, Черетті стала винятком із цього правила. До того ж, мабуть, вона перебуває у добрих стосунках з його мамою.

Нещодавно в мережі навіть з'явилися чутки, що пара незабаром одружиться: справа в тому, що Вітторію вже не раз бачили з обручкою на «тому самому» пальці, але офіційно пара про заручини не оголошувала.

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Втім, багатьох користувачів мережі останнім часом хвилює не так особисте життя Леонардо, скільки його зв'язок з Пі Дідді, якого звинуватили в торгівлі людьми та залученні до проституції. Раніше ДіКапріо регулярно відвідував вечірки, які влаштовував скандальний репер.

Нагадаємо, що через свою «нерішучість» повести дівчину під вінець Лео навіть включили до голлівудського «списку небажаних холостяків».



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