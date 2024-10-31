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Смертельна ДТП на Закарпатті: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, загинули двоє людей

14:18 31 жовтня 2024
На місці подій

На Закарпатті, на межі якого з кулемета (!) було збито російську ракету, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — в селищі Буштино Тячівського району зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

Обидва транспортні засоби отримали значні пошкодження

Як з'ясували місцеві правоохоронці, лося, 56-річний мешканець села Тересва, керуючи автомобілем Ford Transit, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes Axor під керуванням 23-річного мешканця міста Хуст. Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса та його 46-річна пасажирка загинули на місці ДТП.

Крім цього, до лікарні госпіталізували і 23-річну пасажирку вантажівки — мешканку села Іза Хустського району.

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Рух трасою було утруднено

Вже встановлено, що водій вантажівки був тверезий.

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Наразі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби правоохоронці вилучено і поміщено на арештмайданчик.

Найближчим часом у справі буде призначено необхідні експертні дослідження.

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Нагадаємо, що на початку жовтня у ДТП на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Це сталося в межах Мукачівського району.

Фото відділу комунікації поліції в Закарпатській області

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