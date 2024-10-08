Народний артист України Богдан Сташків загинув в автокатастрофі на Закарпатті (фото, відео)

Наприкінці вересня на Волині у ДТП загинув капітан, захисник Донецького аеропорту, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка, а напередодні автотроща забрала життя народного артиста України Богдана Сташківа.



Це підтвердили у Тисменецькій міській раді. «Сташків Богдан Михайлович народився 21 серпня 1957 року в с. Дички Рогатинського району. Закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського державного університету. Працював директором Будинку культури в м. Тисмениця, завідувачем Тисменицького відділу культури. Був володарем численних нагород. Займався благодійною діяльністю, зокрема провів чимало концертів на підтримку ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Артист та ще один чоловік загинули в Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт, а жінка була шпиталізована з травмами.

В поліції Закарпаття повідомляють, що 67-річний житель міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. Надалі автівка перекинулася на дах.

РЕКЛАМА

Фото поліції

Фото поліції

РЕКЛАМА

Правоохоронці зазначають, що водій та його 59-річний пасажир загинули на місці. 67-річну жинку шпиталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Фото поліції

РЕКЛАМА

«Не вірю… Чому…Не вірю. Трагічна звістка застала мене в дорозі біля Надставної церкви… В жахливому ДТП на трасі в Закарпатті загинув народний артист України, талант, співак від Бога і для українського народу — Богдан Сташків… разом з сусідом/товаришем… Дружина в реанімації… Їхав на зустріч з сестрою, яка приїхала з Канади… Чому „вона“… забирає кращих?! Скільки планів він будував, творчих проєктів… Завжди виховував, підтримував і розкручував молодих співаків… Вірний товариш, надійний друг і прекрасний чоловік… Спочивай з Богом… Вічная пам'ять», — написав колега та товариш загиблого Ігор Сачко.

Нагадаємо, що на початку вересня в автотрощі загинув член команди міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник (позивний Локі), який відповідав за роботу з виробниками дронів. Разом з ним загинула і його дружина Ніна.

Фото з відкритих джерел

478

Читайте нас у Facebook