Масований обстріл ворога: на межі Закарпаття та Львівщини кулеметники збили ракету (відео)

Незважаючи на масований приліт ворожих ракет, далеко не всі вони досягли своїх цілей. Зокрема, одну із смертоносних «росіянок» збили бійці Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону.

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Сталося це на межі Закарпатської та Львівської областей 26 серпня, повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його інформацією, Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ вирішив не допустити крилату ракету до своєї області і «приговорив» на підльоті до регіону.

«Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя! Ми пишаємося! Закарпаття пишається!» — написав голова ОВА.

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Нагадаємо, під час ракетно-дронової атаки по Україні росіяни атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. У місті та області виникли перебої зі світлом. Ба більше, «Укренерго» вдалося до аварійних відключень електроенергії в десятках регіонів, зокрема і в Києві.

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