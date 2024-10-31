Штормовий вітер і арктичний холод: яким буде початок листопада в Україні
Не дивлячись на досить комфортний температурний фон останніх днів в Україні (стовпчики термометрів показували вдень і +16 градусів) попередні прогнози про різке похолодання таки підтверджуються. На цьому наголосила синоптикиня Наталка Діденко.
При цьому у п'ятницю, 1 листопада, ще буде тепло — середня в Україні очікується +12+16 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області місцями аж до +18+20 градусів!
Дощі в перший день листопада в більшості областей малоймовірні.
Але вже цього дня очікується сильний вітер — пориви з північного заходу та заходу можуть досягати штормових поривів до 15−20 метрів за секунду.
У Києві 1 листопада теж буде вітряно, без опадів, але ще тепло, вдень до +12+14 градусів.
А ось в суботу та неділю, 2−3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження, хоча 2 листопада тепла погода затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря.
Нагадаємо, що від 30 жовтня у Києві вже стартував довгоочікуваний опалювальний сезон 2024−25.
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