Штормовий вітер і арктичний холод: яким буде початок листопада в Україні

Не дивлячись на досить комфортний температурний фон останніх днів в Україні (стовпчики термометрів показували вдень і +16 градусів) попередні прогнози про різке похолодання таки підтверджуються. На цьому наголосила синоптикиня Наталка Діденко.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому у п'ятницю, 1 листопада, ще буде тепло — середня в Україні очікується +12+16 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області місцями аж до +18+20 градусів!

Дощі в перший день листопада в більшості областей малоймовірні.

Але вже цього дня очікується сильний вітер — пориви з північного заходу та заходу можуть досягати штормових поривів до 15−20 метрів за секунду.

РЕКЛАМА

У Києві 1 листопада теж буде вітряно, без опадів, але ще тепло, вдень до +12+14 градусів.

А ось в суботу та неділю, 2−3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження, хоча 2 листопада тепла погода затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що від 30 жовтня у Києві вже стартував довгоочікуваний опалювальний сезон 2024−25.



РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook