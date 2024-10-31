В Україні офіційно стартував опалювальний сезон: якими будуть тарифи на газ та опалення

В українських містах розпочався опалювальний сезон. Про це повідомив у соціальній мережі голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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«Нафтогаз продовжує постачати газ на умовах ПСО, тому ціни на газ для підприємств теплокумуненерго, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року», — написав він.

За його словами, станом на сьогодні Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки.

Як зазначив Чернишов, попри постійні атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли наших ПСГ в квітні-серпні цього року, група «Нафтогаз» накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

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З початку року компанії групи «Укргазвидобування» та «Укрнафта» — видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу UNB — «Укрнафтобуріння» на Сахалінському родовищі.

«Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ „Укртрансгаз — Оператор газосховищ України“. Цього року розраховуємо приблизно на такі ж показники», — додав Чернишов.

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Також про початок опалювального сезону заявив і мер столиці Віталій Кличко. За його словами, підключення житлових будинків Києва до тепла розпочалось у середу, 30 жовтня.



Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово. Станом на ранок 31 жовтня опалення отримали вже 16% житлового фонду столиці (1 617 багатоповерхівок). З них до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів. Кличко наголосив, що підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів.

«Увімкнення опалення у більш короткі терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень», — зауважив мер міста.

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Зазначимо, що стандартна дата початку опалювального сезону в Україні — 15 жовтня. Але рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря — 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Крім того, варто нагадати, що сьогодні й завтра в Україні ще буде досить тепла й комфортна погода. А вже з 2 листопада очікується суттєве похолодання, навіть з невеликим морозом вночі.

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