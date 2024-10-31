Останній день місяця 31 жовтня: яке сьогодні свято й якою буде погода

В останній день місяця, 31 жовтня, на Україну та світ чекає низка важливих подій, які додають справжнього колориту цій даті, об'єднуючи різні культури та цінності.

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Звичайно, найбільш яскрава з подій, це Хелловін — популярне свято, коріння якого сягає кельтської культури.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада люди переодягаються у костюми містичних істот і влаштовують веселі вечірки.

У багатьох країнах світу заведено ходити від будинку до будинку та просити солодощі відомою фразою «Treat or Trick» («пригостіть або пошкодуєте», «ласощі чи капості»).

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До речі, рецепт оригінального напою до Хелловіну запропонував відомий італійський шеф—кухар Марко Черветті.

Ще одна визначна дата — Міжнародний день Чорного моря — екологічне свято, метою якого є привернення уваги до проблем збереження екосистеми Чорного моря та збереження його ресурсів.

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Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день економії, Всесвітній день міст, Міжнародний день хокейного воротаря та Міжнародний день вина «Каріньян».

Щодо церковних свят: 31 жовтня — день пам'яті святого мученика Епімаха, який жив у часи правління імператора Діоклетіана, і був арештований за свою віру. Він відмовлявся зректися Христової віри, незважаючи на тортури та загрози. Після численних мук він був страчений, ставши мучеником за віру. Його мучеництво стало прикладом стійкості та вірності Христу. Також церква згадує святого Ампілія, та апостолів Варнаву, Тимофія та Тита. Вони активно поширювали вчення Христа, засновували церкви і підтримували громади.

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У церковне свято 31 жовтня існують певні заборони, яких слід дотримуватися:

- не сваритися;

- не використовувати лайку;

- не відмовляти у допомозі тим, хто її просить;

- не лінуватися, не заздрити, не бажати іншим зла.

Крім того, за народними прикметами, 31 жовтня не рекомендується підіймати будь-які предмети з землі, адже вважається, що так можна отримати пристріт.

Не варто також спілкуватися з незнайомцями — це може призвести до небажаних наслідків.

Щодо погоди. В останній день жовтня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країні все ще утримуватиметься тепла погода. Місцями очікуються дощі, тумани, хмарність. Температура вдень до +9…+13 градусів, на заході та півдні до +15 градусів.

У Києві 31 жовтня невеликий дощ, вдень +11 градусів.

Також нагадаємо, що напередодні Хелловіну голлівудська зірка з українським корінням Віра Фарміга зняла свій перший кліп і розповіла, як готувати справжній смачний український борщ.

При цьому тим, хто вирішить наслідувати її приклад, цілком згодяться два лайфхаки про те, як чистити картоплю без ножа та як приготувати карасиків без кісточок.

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