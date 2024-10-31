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Погода

В Україні на завтра оголошено штормове попередження: які регіони зачепить негода

15:47 31 жовтня 2024
Негода

Погода у п'ятницю, в перший день листопада, як і попереджала синоптикиня Наталка Діденко, зіпсується.

Більш того, на завтра, 1 листопада оголошено штормове попередження майже по всій території країни, застерегли в «Укргідрометцентрі».

За даними синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, І рівень небезпечності. Негода омине лише південь та Закарпаття.

Зазначимо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у п'ятницю, 1 листопада, в Україні очікується тепла погода з сильним вітром. Температура повітря в більшості областей коливатиметься у межах +12…+16 °С. Втім північно-західний та західний вітри можуть досягати штормових поривів до 15−20 м/с.

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А вже 3 листопада, згідно з очікуваннями синоптиків, можна чекати й мокрого снігу.

Фото ДСНС

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