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Погода

Чекайте на прохолоду та мокрий сніг: синоптикиня розповіла про погоду на найближчий тиждень

17:06 26 жовтня 2024
Прогноз погоди

В Україні продовжує панувати антициклон, тому істотних змін погоди найближчим часом не передбачається. Однак на початку листопада погодні умови зміняться. Про це «Фактам ICTV» розповіла синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха.

У понеділок на заході та південному заході країни буде навіть до +18°C.

«Якщо говорити про 29−30 жовтня, то там також без опадів і температура буде триматися тих самих показників», — зазначила вона.

У четвер, 31 жовтня, буде короткотривала зміна синоптичних процесів: через східні та північно-східні області може пройти атмосферний фронт з опадами. Але вже в п’ятницю в Україні знову переважатиме поле високого тиску, тому опадів не передбачається.

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А от вже з 3 листопада дощитиме — з переходом у мокрий сніг.

А на наступний день, 4 листопада, на більшій частині території України прогнозується невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

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Далі йтиме поступове зниження температури вночі від 0 до -5, а вдень до +1−6. На півдні країни вночі прогнозується +1−7, а вдень +4−9.

«На наступні вихідні можуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони будуть охоплювати більшу площу території, тому зниження температури буде більш відчутне», — наголосила Наталя Птуха.

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Раніше «ФАКТИ» писали, які роботи на дачі бажано встигнути виконати в жовтні, щоб наступного року можна було розраховувати на щедрий урожай.

Фото: pixabay.com

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