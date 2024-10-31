Продавали психотропи та наркотики: у Києві затримали кур’єрів у камуфляжній формі

У Києві поліцейські затримали групу наркодилерів, які збували кокаїн, амфетамін та канабіс. Згідно з матеріалами справи, власником «бізнесу» був 31-річний раніше судимий житель Київської області, який залучив до справи двох знайомих.

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Клієнтам вони пропонували кокаїн, амфетамін та канабіс, які збували виключно на території столиці під час особистих зустрічей за готівку. А щоб відвести від себе підозру, під час збуту переодягалися у військову форму (!).

Як розповів начальник відділу Шевченківського управління поліції Олександр Легенький, у результаті спецоперації поліцейські затримали усіх членів злочинної групи.

«Одного з фігурантів ми затримали на території столиці, куди він приїхав з метою збуту чергової партії психотропів. З його автівки ми вилучили пів кілограма амфетаміну. Решту фігурантів затримали за місцем мешкання, де під час санкціонованих обшуків вилучили психотропні речовини, а також гранату та пістолет з набоями», — додав офіцер.

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Вилучений "товар"

Наразі вилучені речові докази скеровано на експертизу, а фігурантів затримано у порідку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано їм запобіжні заход у вигляді тримання під вартою. У подальшому їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також нагадаємо про регулярні затримання у столиці російських агентів-паліїв автівок військових.

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