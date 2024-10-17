Дохід понад 350 млн гривень на місяць: Нацполіція ліквідувала наркокартель

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали психотропи через канали у месенджері.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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За його інформацією, у 20 регіонах проведено понад 230 обшуків. Правоохоронці затримали

60 ділків, які були задіяні у виготовлені та розповсюджені наркотиків.

Правоохоронці ліквідували 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

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Від продажу психотропів зловмисники щомісяця заробляли більш як 350 млн гривень.

«Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію», — написав Клименко.

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Раніше ми писали про водія маршрутки, який збував наркотики на зупинці громадського транспорту.

Про те, що наркотики вживає Ілон Маск, йшлося у статті The Wall Street Journal. Автори описали історію вживання Маском рекреаційних наркотиків і постійного вживання кетаміну. З цього приводу рада директорів Tesla була вкрай стурбована.

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