На рахунку знешкодженої у Києві групи російських агентів як мінімум три підпали автомобілів військових (фото)

В столиці правоохоронці затримали чергових паліїв, які знищували автівки військових на замовлення російських спецслужб.

«Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в столиці. Основними „цілями“ фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ. За вказівкою рашистів фігуранти підпалили 5 службових авто українських захисників у трьох районах міста. Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони», — зазначають в СБУ та додають, що у такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в столичному регіоні, видаючи замовні підпали за гроші з рф за ніби «роботу» антиукраїнського підпілля.

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Фото СБУ

Як встановило розслідування, зловмисники діяли двома групами, в яких було по двоє чоловіків, ще один «працював» самостійно. Вони — мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

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Фото СБУ

Під час пошуку «легких грошей» у Телеграм-каналах на молодиків вийшли представники спецслужб рф і запропонували співпрацю. За інструкцією окупантів фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли відповідні фото своїм російським кураторам для погодження. Потім вони прибували до місць паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували загоряння на камери власних телефонів для «звітності» перед агресором.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Після цього вони сподівалися отримати від окупантів винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх фігурантів «по гарячих слідах» у різних районах Києва. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із доказами злочинів.

В Офісі генпрокурора уточнили, що молодики, розраховуючи отримати 1000 доларів США, у Голосіївському районі на вул. Ямській підпалили автівку Chevrolet Tahoe, у Дарницькому районі на вул. Урлівській — Mercedes Vito, а в Оболонському районі на вул. Озерній — автомобіль Niva.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Паліям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Раніше в столиці затримали 24-річного хлопця, який погодився за шість тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції.

Фото прокуратури

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