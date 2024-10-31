Чемпіон світу з футболу розлучився з красунею-дружиною, яка народила йому двох дітей (фото, відео)

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини, 23-річний півзахисник «Челсі» Енцо Фернандес розлучився зі своєю коханою юністю та матір'ю двох своїх дітей Валентиною Сервантес, інформує The Sun.

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Про розлучення дружина футболіста повідомила на своїй сторінці в Instagram, де має 1,4 мільйона підписників. При цьому Валентина наголосила, що вони розлучилися полюбовно. Мовляв, Енцо просто хоче пожити сам.

«Сьогодні разом із Енцо ми говоримо про дистанцію один від одного. Але ми завжди будемо сім'єю і підтримуватимемо один одного у всьому. Тому що в центрі подій двоє дітей, яким потрібно дуже багато нашої любові. Я знаю, яка Енцо людина і який прекрасний батько, яке в нього добре серце. І цього для мене достатньо. Будь ласка, не намагайтеся створювати конфлікти там, де їх немає», — написала дружина Фернандеса.

Енцо та Валентина після тріумфу збірної Аргентини на ЧС-2022

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Додамо, що Енцо (батько назвав його так, на честь знаменитого уругвайського футболіста Енцо Франческолі) та Валентина познайомилися ще в юності в Аргентині і через роки одружилися. У березні 2020-го у них народилася дочка Олівія, а у жовтні 2023-го — син Бенджамін.

Додамо, що Енцо Фернандес у січні минулого року перейшов до «Челсі» з «Бенфіки» за рекордний для клубів англійської прем'єр-ліги 121 мільйон євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу приголомшив розлученням з матір'ю чотирьох своїх дітей .

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Фото Instagram

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