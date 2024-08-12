Чемпіон Європи з футболу приголомшив розлученням з матір'ю чотирьох своїх дітей (фото, відео)

Дворазовий переможець Ліги чемпіонів у футболці «Реала» та тріумфатор Євро-2024 у складі збірної Іспанії 31-річний нападник Альваро Морато, який кілька днів тому перейшов за 13 млн євро з «Атлетико» до «Мілана», приголомшив звісткою про розлучення з матір'ю дітей Алісою Кампелло.

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«Після роздумів ми з Алісою вирішили розійтися. Чудові стосунки взаємної поваги, де ми дуже кохали і допомагали один одному. Це були чудові роки, результатом яких стали наші четверо дітей. Це, безперечно, найкраще, що ми коли-небудь робили.

Тому ми просимо про повагу та співчуття. Все, що ми пережили разом, було неймовірним та чудовим досвідом", — написав іспанський форвард у своїх соцмережах.

Уродженка Венеції Аліса Кампелло також підтвердила розрив у Instagram, заявивши, що це було «найважче рішення у їхньому житті». При цьому вже колишня дружина зірки футболу, з якою Мората познайомився у 2016 році під час виступів за «Ювентус», наполягає на тому, що у справі не були замішані жодні «треті особи» або «якась неповага».

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Розлучення пари ще несподіваніше, якщо врахувати, що Альваро та Аліса разом провели відпустку у липні після виграшу іспанцем чемпіонату Європи. Буквально два тижні тому Аліса опублікувала фото та відео, де вони цілуються з Альваро, та підписала його «Кохання мого життя».

Додамо, що іспанець та італійка виховували 6-річних близнюків Алессандро та Леонардо, 3-річного сина Едоардо та однорічну дочку Беллу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії назвали причину розлучення легендарного футболіста Франческо Тотті.

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Фото Instagram

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