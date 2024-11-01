На Україну насувається холодний атмосферний фронт: кого заливатиме крижаними дощами, а які області засипле мокрим снігом

На відміну від першого дня листопада погода в другий день місяця буде набагато холоднішою, так як Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Прохід фронту зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду — лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається від опадів.

А так як холодне повітря завжди важче, воно тиснутиме за атмосферним фронтом, провокуючи сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15−22 метрів за секунду!

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У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження — відповідно, очікується похолодання до денних +6+10 градусів.

Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11+16, місцями до +16+18 градусів. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря.

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У Києві 2-го листопада передбачається похолодання до +9 градусів, у неділю до +6 градусів. Крім того, в столиці очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15−20 метрів за секунду. Найближчої ночі та завтра до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3-го листопада, у Києві — без опадів.

Також експертка зробила спеціальне попередження для деяких областей. Уважно! 4-го листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавщини, за попереднім прогнозом, очікується складна погода — мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер!

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Нагадаємо, що на 1 листопада оголошено штормове попередження майже по всій території країни, і, схоже, вітер під вечір лише посилюється.

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