Перший день місяця: яке сьогодні свято і якою буде погода

В перший день листопада в світі відзначають низку свят, які важливі також для України та її яскравого майбутнього.

Зокрема, 1 листопада відзначають День заснування Європейського союзу, членом якого планує стати наша країна. Утворений на основі підписаного 7-го лютого 1992-го року Маастрихтського договору, документ набув чинності 1-го листопада 1993-го року. Також сьогодні: Міжнародний день вегана, Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології, Міжнародний день ароматичних свічок.

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Щодо церковних свят: 1 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна. Вони були братами та лікарями, які жили в III столітті в Римській імперії. Брати були відомі своєю відданістю християнській вірі та лікували людей безкоштовно, за що отримали прізвисько «безсрібники». Братів замучили за віру у Христа близько 287 року. Їхні реліквії стали об'єктом поклоніння, а пам'ять про них шанується в православній церкві 14 липня та 1 листопада за новоюліанським календарем.

Що не можна робити 1 листопада

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У церковне свято 1 листопада, як і в інший день, церква не схвалює сварок і лихослів'я, пліток, осуду, наклепу, жадібності, заздрощів і ліні.

За народними віруваннями сьогодні не можна відмовляти в милостині та допомозі, вдаватися до зневіри й смутку, також слід особливо обережними бути у питаннях із грошима і не допускати безглуздих витрат, подібне марнотратство може призвести до злиднів.

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Народні прикмети і традиції на 1 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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дивилися, який сьогодні день: холодна і сніжна погода — до пізньої весни;

високо летять птахи — чекайте на велику кількість снігу;

птахи летять низько — опадів не буде;

багнюка і відлига — через 4 тижні почнеться справжня зима.

В народі цей день називали Осінні Кузьминки або «Бабин день». За звичаєм вшановували берегинь домашнього вогнища.

Якою буде сьогодні погода

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у п'ятницю, 1 листопада, в Україні буде ще досить тепло — середня температур очікується +12+16 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області місцями аж до +18+20 градусів! Дощі в перший день листопада в більшості областей малоймовірні.

У той же час сьогодні очікується сильний вітер — пориви з північного заходу та заходу можуть досягати штормових поривів до 15−20 метрів за секунду. У Києві 1 листопада теж буде вітряно, без опадів, але ще тепло, вдень до +12+14 градусів.

А ось в суботу та неділю, 2−3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження.

Новинки музики

Також на початок останнього місяця осені з'явилось кілька музичних новинок. Зокрема, лірична пісня від Володимира Дантеса.

Вродовж ночі готував свою «Ранкову пісню» Андрій Колбін. Прем'єра відбулася в ніч на 1-е листопада.

Крім того, відомий шансоньє Ярослав Смаль кілька годин тому переспівав пісню італійських партизанів, проілюструвавши її кадрами з українськими бійцями, які боронять рідну землю від російських загарбників.

Також нагадаємо, що напередодні Хелловіну голлівудська зірка з українським корінням Віра Фарміга зняла свій перший кліп і розповіла, як готувати справжній український борщ — вийшло смачно.

Фото Pixabay

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