Дружина Андрія П'ятова подала на розлучення після 19 років шлюбу (фото)

Дружина знаменитого ексголкіпера «Шахтаря» та збірної України Андрія П'ятова Юлія, яка розповідала про жахіття переїзду до «нелюбого» Києва, подала на розлучення після майже 20 років спільного життя, повідомляє «Трибуна».

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Про це стало відомо із запису у блоці «Стан розгляду судових справ» Печерського районного суду міста Києва.

Андрій та Юлія П'ятови почали зустрічатися ще коли майбутній воротар номер один країни виступав за другу команду «Ворскли», а одружилися у 2005 році.

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«Ми тоді лише починали зустрічатися. Він ще грав у другому складі «Ворскли». І ось я приїхала на одну з ігор, в якесь село, — ділилася спогадами Юлія П'ятова. — Я вже тоді вболівала за нього, ніби то була Ліга чемпіонів, а не просто дружній матч! Переживала за нього і душею, і тілом. І ось призначили пенальті у ворота Андрія. Подумки я сама собі сказала: «Давай відбий, і я тебе сьогодні ввечері поцілую».

Якщо можна так сказати, то я його запрограмувала на перемогу! Він відбив пенальті, а ввечері, коли ми гуляли, розповіла йому цю історію. А потім ми поцілувалися. Виходить, що це був вирішальний пенальті у нашому житті".

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У сім'ї титулованого футболіста ростуть четверо дітей — 18-річна Даша, 15-річна Мілана, 10-річна Майя та 5-річний Лев.

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Нагадаємо, що після завершення яскравої кар'єри (102 матчі у збірній України та 26 титулів із «Шахтарем»!) 40-річний Андрій П'ятов працює тренером воротарів у рідному донецькому клубі.

Раніше «ФАКТИ», що дочка голкіпера збірної Андрія П'ятова Даша записала патріотичний ролик.

Фото Instagram

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