Російські окупанти за тиждень захопили 200 кв км української землі: Bloomberg про примус Києва до переговорів

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Донбасі. Минулого тижня вони захопили більше територій, ніж за будь-який інший момент цього року, повідомляє Bloomberg.

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Так, захоплення понад 200 квадратних кілометрів української території додалося до території, захопленої під час виснажливого літнього наступу, що спричинило величезні втрати серед окупантів.

За підрахунками Bloomberg Intelligence, із 6 серпня росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України. Це приблизно на чверть більше ніж за перші сім місяців 2024 року.

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Видання з посиланням на двох осіб з Офісу президента України зазначає, що результат виборів у США наступного тижня може означати, що Україна буде змушена прийняти мир на невигідних умовах або зіткнутися з перспективою продовження війни з росією без допомоги.

Одне з джерел Bloomberg повідомило, що серед чиновників посилюється почуття зневіри щодо ходу війни. Цей настрій поширюється в Україні все ширше, оскільки боротьба і жертви, пов'язані зі стримуванням вторгнення росії протягом майже 1000 днів, позначаються на населенні, що втомилося від війни.

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Журналісти видання посилаються на опитування, проведене у вересні серед 2016 людей київським Центром Разумкова, згідно з яким понад дві третини українців вважають, що настав час розпочати мирні переговори з росією.

Як писали «ФАКТИ», за серпень та вересень 2024 року окупанти захопили у 5,5 рази більше території, ніж за весь 2023 рік.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

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