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Україна

Змінили тактику: стало відомо, яку територію російські окупанти захопили за два місяці

12:45 17 жовтня 2024
Торецьк

Останніми місяцями росіяни почали активно просуватися на фронті. За серпень та вересень 2024 року окупанти захопили в 5,5 раза більше території, ніж за весь 2023 рік, заявили аналітики проєкту UA War Infographics.

«В першому півріччі цього року росії вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні — вже 351, у вересні — 468 квадратних кілометрів», — повідомляють експерти.

Головні причини такої сумної картини на сході — дефіцит зброї.

«Західні партнери не встигають за потребами України та своїми обіцянками, — пишуть аналітики. — Ще одна причина — зміна в російській тактиці».

Додамо, що окупанти увійшли у Торецьк, домоглися невеликих успіхів уздовж лінії, яка тягнеться від Торецька до Вугледара. Таким чином прагнуть реалізувати давню мету кремля про захоплення всієї Донецької області. Наразі російські окупанти контролюють близько двох третин області.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупаційні війська після захоплення Вугледара ще й відновили атаки на Придніпровському напрямку.

Читайте також: «Щоб Україна вистояла в цій війні, вашій владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення», — військовий аналітик Ігаль Левін

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