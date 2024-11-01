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Події

Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: загинув полковник, десятки людей постраждали

20:14 1 листопада 2024
На місці удара ворога по Харкову

Держава-терорист продовжує завдавати ударів по мирному Харкову. Так, ввечері сьогодні, 1 листопада, окупанти вдарили ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові. Один поліцейський загинув, 30 постраждалих.

Про це повідомив глава Нацполіції України Івана Виговського у Facebook.

«Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами — внаслідок атаки загинув поліцейський, поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних», — написав Виговський.

Він уточнив, що загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

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За словами голови Нацполіції, поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання і документують черговий воєнний злочин окупантів.

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Зазначимо, що сьогодні, 1 листопада, у Харкові пролунали вибухи після того, як Повітряні сили попередили про запуск російської ракети. Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому приватному будинку. Він зазначав, що дві жінки мали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що протягом останньої доби терористи обстріляли низку міст нашої країни.

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