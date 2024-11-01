Ворожі війська обстріляли мирні міста, але отримали «відповідку» (відео)

Вечір останнього дня жовтня виявився смертельно небезпечним для жителів низки українських міст через обстріли та авіаудари російських загарбників. Так, ввечері 31 жовтня росіяни знов вдарили керованими авіабомбами по Харкову та передмістю обласного центру. Внаслідок атаки зруйновано житлову інфраструктуру, є поранені серед цивільних.

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Про це повідомили в Поліції Харківської області та Харківській обласній прокуратурі.

Обстріл Дергачів

31 жовтня близько 21:00 одна керована авіабомба влучила по території приватного підприємства, почалася пожежа. Постраждало двоє цивільних людей, які працюють охоронцями.

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39-річний чоловік дістав уламкові поранення склом, у 64-річного — гостра реакція на стрес. Стан здоров'я обидвох постраждалих задовільний. Ще один 42-річний цивільний чоловік перебував поруч із підприємством. У нього гостра реакція на стрес. Медичну допомогу отримав на місці.

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Обстріл Харкова

Друга авіабомба влучила в землю на околиці Харкова. Пошкоджено приватний будинок, три автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років, у них гостра реакція на стрес.

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Загалом, унаслідок обидвох обстрілів, наразі відомо про п'ятьох людей, які звернулися по медичну допомогу.

На місцях влучань слідчо-оперативні групи, вибухотехніки збирають докази злочинів, пов'язаних із військовою агресією рф. За фактами порушень законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними ДСНС, напередодні увечорі в Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах. Співробітники «надзвичайної» служби врятували двох постраждалих мешканців.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано.

А на Одещині під ворожим ударом опинилась пожежна частина. Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення. Наразі вони в лікарні, з ними працюють медики. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

Фото ДСНС

Гучно було й в самій Одесі. Наразі офіційної інформації немає. В тг-каналах повідомляли про гучні вибухи.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, у ніч проти 1 листопада (із 18.00 31 жовтня) ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, атакував 48-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ (рф). Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях. Зокрема, на Хмельниччині було знищено 6 ворожих БпЛА.

За попередніми даними, обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

В той же час у самій росії також повідомляли про «атаку безпілотників».

А губернатор Брянщини Олександ Богомаз заявив про «виявлення та знищення» чотирьох БпЛА літакового типу в Брянську і про «атаку на багатоквартирний будинок», в якому є один постраждалий та пошкоджений фасад.

Також заявлялося про збиття над областю 38 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що напередоді уламки ворожих «шахедів» впали на територію будівництва в Києві — там загорілася трава, вогонь швидко приборкали. А у Харкові ликвідовували наслідки удару авіабомбою по житловому будинку — є жертви та багато постраждалих.

Фото ДСНС

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