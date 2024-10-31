Терористи продовжують атакувати мирні міста: в Харкові через обстріл загинула дитина, в Києві виникла пожежа

В ніч на 31 жовтня росіяни знов атакували Україну. У Києві та області двічі оголошували повітряну тривогу через атаки БПЛА. У столиці лунали вибухи, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



При цьому силами та засобами ППО та РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Це була 20 атака на місто продовж жовтня.

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Внаслідок атаки безпілотників в Подільському районі Києва виявили уламки збитих дронів на відкритій місцевості, повідомили в КМВА. Пожежники гасять пожежу.

Є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Вранці 31 жовтня внаслідок падіння уламків БпЛА на території будівництва у Подільському районі сталось загоряння трав'яного настилу на площі 50 кв. м. Займання оперативно ліквідували.

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Також пошкоджено вікна у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомили у ДСНС.

Ввечері російські терористи завдали масованого ракетного удару по Одещині.

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За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, близько десяти ракет різних видів ворог випустив по регіону. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби.

По Харкову ввечері 30 жовтня росіяни використали авіабомби ФАБ-500 з УМПК. Пошкоджені чотири багатоквартирні житлові будинки, 12 автомобілів.

«Ворог завдав ударів трьома КАБами з СУ-34, який зайшов з боку Бєлгорода. Одна з авіабомб влучила між третім та четвертим поверхами дев’ятиповерхової будівлі», — розповів начальник обласного главку Нацполіції Володимир Тимошко.

В деяких районах міста зникло світло.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники, медики, волонтери.

«Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають», — додали у ДСНС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого та 34 постраждалих.

«Загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Його деблокували з-під завалів з тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося», — зазначив він.

Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.

Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. У своїй публікації в Telegram глава держави написав, що партнери України бачать, що щодня відбувається. Він підкреслив, що в цих умовах кожне відкладене рішення — це десятки, якщо не сотні російських бомб, а також життя наших людей.

«Тому ми разом маємо зупинити Росію і зробити це з усією можливою силою», — резюмував він.

Вчора росіяни також били по Запоріжжю, Дніпропетровщині, Херсону, Донеччині. В Олексієво-Дружківці на Донеччині багато поранених, серед яких діти.

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня противник запустив по Україні 62 ударних БпЛА типу «шахед» та безпілотники невстановленого типу. Українська ППО знищила 33 дрони у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.

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