Знавці прогнозування майбутнього за картами Таро стверджують, що сьогодні, 2 листопада, потрібно дотримуватись правил та традицій.



В той же час прихильники використання «традиційних» практик моделювання подій за підказками небесних світил дають «більш конкретні» підказки щодо подій, які трапляться сьогодні з багатьма людьми, пише Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

День, на думку гороскопа, не буде спокійним. Вам доведеться вирішувати численні питання, займатися домашніми проблемами, шукати вихід із несподіваних неприємних ситуацій. Щоб не втратити гарного настрою, Овнам треба позитивно дивитися на те, що відбувається, вірити у свої сили.

Телець

Відкладіть усі робочі питання: 2 листопада не дуже вдалий день для зайняття серйозними справами. Приділіть більше часу приємним речам, почитайте, здійсніть якусь пізнавальну поїздку. Знайомства цього дня будуть цікавими та допоможуть Тельцям отримати багато корисної інформації.

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Близнюки

Спілкування та нестандартні ситуації, в яких ви опинитеся сьогодні, принесуть вам задоволення, змусять по-іншому подивитися на багато речей. Однак у розмовах із близькими людьми стежте за словами, не допускайте грубощів чи іронії, щоб не зіпсувати стосунки.

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Рак

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День обіцяє бути активним та наповненим різними подіями. Можливо, ви відкладали якісь важливі справи на потім, і зараз вам потрібно встигнути все закінчити й виконати свої зобов'язання. Звертайтеся за допомогою до старих друзів або колег: їхній досвід стане вам у нагоді.

Лев

Хороший настрій супроводжуватиме Левів упродовж усього дня. Робота або домашній клопіт принесуть задоволення. Чим би ви не вирішили займатися, пам'ятаєте про свій минулий досвід, не повторюйте помилок. Увечері погуляйте, зустріньтесь із друзями, займіться спортом на свіжому повітрі.

Діва

Проблеми виникатимуть у Дів у найнесподіваніших ситуаціях. Доведеться відкласти розваги й зайнятися першорядними справами, які вимагають вашої участі. Не плануйте на 2 листопада важливі справи, постарайтеся провести день спокійно, відновіть сили.

Терези

Обставини швидко змінюватимуться, тому контролюйте свої слова та дії, не дозволяйте собі реагувати емоційно. Виділіть одну або дві важливі справи і займайтеся лише ними, не витрачайте своєї енергії даремно. Прогулянка в парку або виїзд із сім'єю на природу додадуть вам сил.

Скорпіон

Сьогодні вам краще діяти знайомими методами, не експериментувати та не шукати пригод. Помилки 2 листопада можуть призвести до неприємних наслідків для Скорпіонів. Приготуйтеся до складного періоду, коли вам доведеться зазирнути в себе і, можливо, зробити несподівані відкриття.

Стрілець

Активна позиція допоможе вам досягти успіхів у будь-якій справі. Сміливо висловлюйте свою думку, висловлюйтеся у суперечках, дійте, як вважаєте за потрібне. Цього дня не варто брати участь у змаганнях чи конкурсах: можливі невдачі, розчарування. Проведіть спокійний вечір у сімейному колі.

Козоріг

Прислухайтеся до свого самопочуття: можливе погіршення та поява неприємних симптомів. Знайдіть собі сьогодні легке заняття, відкладіть робочі питання. Також уникайте багатолюдних компаній. Козорогам краще побути на самоті, відновити душевну рівновагу, набратися сил.

Водолій

Готуйтеся до позитивних змін, налаштовуйтесь на краще. Гороскоп каже, що зміни, про які ви мріяли, вже на порозі. Нервову напругу 2 листопада можна зняти у спортзалі або активною прогулянкою на повітрі. Сьогоднішні знайомства будуть не лише приємними, а й корисними.

Риби

У роботі або в заняттях домашніми справами розраховуйте лише на свої сили. Допомога чи поради оточуючих принесуть Рибам сьогодні більше шкоди, ніж користі. Не варто погоджуватись на сумнівні пропозиції: наслідки ваших необдуманих дій можуть бути дуже серйозними.

Також нагадаємо, що головними трендами цьогорічного листопада, на думку друга «ФАКТІВ», астрологині Людмили Булгакової, будуть емоційні події та неочікувані зміни поточних планів.

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