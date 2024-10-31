Після жахливих повітряних нальотів українці, схоже, навіть в ніч на Геловін вважають за краще не тремтіти від страху, а жартувати над реальністю та зайнятись духовними практиками.



А чому варто буде присвятити перший день листопада, говориться в прогнозі, який склали на основі розкладу карт Таро в редакції видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

1 листопада 2024 року для Овнів буде днем рішучих дій. Карта Таро «Ієрофант» вказує на необхідність дотримання традицій та правил. Можливо, вам доведеться звернутися до авторитетних осіб за порадою. У стосунках варто бути чесними та відкритими, щоб уникнути непорозумінь. Здоров’я потребує уваги, особливо нервова система.

Телець

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Тельцям випала карта «Туз мечів». Це означає, що ви зможете подолати будь-які труднощі завдяки своїй рішучості та ясності думок. У професійній сфері можливі нові починання, які принесуть успіх. У стосунках варто бути обережними з висловлюваннями, щоб уникнути конфліктів.

Близнюки

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Карта «Сила» обіцяє день, сповнений енергії та впевненості. Ви зможете подолати будь-які перешкоди завдяки своїй внутрішній силі. У професійній сфері можливі нові можливості для розвитку. У стосунках варто бути відкритими та чесними, щоб зміцнити взаємини.

Рак

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Карта «Королева пентаклів» вказує на те, що Ракам варто зосередитися на практичних питаннях. Можливо, вам доведеться розв’язувати фінансові питання або займатися домашніми справами. У стосунках варто проявити більше уваги та турботи до близьких. Здоров’я буде на висоті, якщо ви знайдете час для відпочинку.

Лев

Левам випадає карта «Повішений». Це означає, що вам доведеться переглянути свої плани та підходи до розв’язання проблем. Можливо, ви відчуєте себе відчужено, але це тимчасово. У стосунках варто бути терплячими та розуміючими. Здоров’я потребує уваги, особливо нервова система.

Діва

Карта «П'ятірка кубків» вказує на можливі розчарування та втрати. Однак, не варто засмучуватися, адже це відкриває нові можливості для зростання. У професійній сфері можливі зміни, які принесуть позитивні результати. У стосунках варто бути терплячими та розуміючими.

Терези

Сьогодні Терезам випала карта «Самітник». Це означає, що вам варто зосередитися на внутрішньому світі та саморозвитку. Можливо, ви відчуєте потребу у самотності, щоб обдумати важливі питання. У стосунках варто бути чесними та відкритими. Здоров’я потребує уваги, особливо нервова система.

Скорпіон

Карта «Вісімка кубків» вказує на те, що Скорпіонам доведеться залишити позаду щось важливе. Це може бути важке рішення, але воно відкриє нові можливості для зростання. У професійній сфері можливі зміни, які принесуть позитивні результати. У стосунках варто бути чесними та відкритими.

Стрілець

Ваша карта дня — «Король кубків». Це означає, що ви зможете досягти гармонії та стабільності у своєму житті. У професійній сфері можливі нові можливості для розвитку. У стосунках варто бути чесними та відкритими, щоб зміцнити взаємини. Здоров’я буде на висоті, якщо ви знайдете час для відпочинку.

Козоріг

Карта «Зірка» вказує на те, що Козерогам варто зосередитися на своїх мріях та цілях. Можливо, вам доведеться докласти зусиль, щоб досягти бажаного, але результат буде вартим. У професійній сфері можливі нові можливості для розвитку. У стосунках варто бути чесними та відкритими.

Водолій

Карта «Туз жезлів», що випала вам, означає, що ви зможете розпочати нові проекти та досягти успіху. У професійній сфері можливі нові можливості для розвитку. У стосунках варто бути чесними та відкритими, щоб зміцнити взаємини. Здоров’я буде на висоті, якщо ви знайдете час для відпочинку.

Риби

Карта «Місяць» вказує на те, що Рибам варто звернути увагу на свої інтуїтивні відчуття. Можливо, вам доведеться розв’язувати складні питання, але ваша інтуїція допоможе знайти правильне рішення. У професійній сфері можливі зміни, які принесуть позитивні результати. У стосунках варто бути чесними та відкритими.

Також пропонуємо до Вашої уваги прогноз за картами Таро на Молодик 1 листопада для всіх знаків зодіаку.

А також загальний прогноз для України на листопад.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували прогноз від зарубіжних астрологів про те, кому зірки обіцяють велике багатство у найближчі роки.

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