«Фронт не сиплеться»: військовий експерт пояснив події на півдні Донеччини

Росіяни кидають усі зусилля, щоб прорватись на півдні Донецької області, що спричиняє паніку в певних прошарках суспільства.

В той же час українські захисники відходять, але ведуть оборонні бої. Таку думку в етері Еспресо озвучив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.



«Фронт не сиплеться, українські воїни здійснюють усі необхідні дії, ведуть оборонні бої, так, відходять, але ведуть оборонні бої. Я нагадаю, що відступати — це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. І судячи з усього, що ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву. Є, дійсно, дуже і дуже важкі бої, особливо на правому фланзі Покровського напрямку», — розповів він, зазначивши, що зараз армія агресорів роблять туди максимальний наголос.

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А натиск чиниться на Курахівський напрямок, де ворог намагається максимально прорватися і створити загрозу і для Покровська, і для того, щоб продемонструвати: «Ось ми виходимо на межі Донецької області»

При цьому Михайло Самусь зауважив, що на півночі Донецької області росіяни «застрягли» у Часовому Яру.

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«Бо там насправді, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. І в принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська, і там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме. Та на півдні їм здається це зробити більш реалістично, тому вони зараз і вкидають сюди основні зусилля. Але ще раз підкреслюю, немає краху фронту. Я не скажу, що (це) дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції — це точно», — додав військовий експерт.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «ФАКТАМ» ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін закликав українську владу до ухвалення «дуже непопулярних рішень», аби Україна «вистояла в цій війні».

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Фото Генштабу ЗСУ

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