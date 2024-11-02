Вижив у пеклі боїв за Авдіївку: на Полтавщині поховали бійця, який боронив країну з 2014 року

Полтавщина віддала останню шану ще одному захиснику. Віталій Крамаренко все життя прожив у Котельві. Тут він народився, навчався, працював. В цивільному житті він був різносторонньою людиною, любив землю, захоплювався садівництвом, вирощував квіти, вкладав в улюблену справу всю душу. А ще займався підприємницькою діяльністю. Ніколи не сидів без діла, постійно піклувався про рідних. Вони давали йому натхнення в житті, турбота про них завжди спонукала його до дії.

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Ще в перші дні широкомасштабного вторгнення у 2022 році Віталій Крамаренко добровольцем став до лав Збройних Сил України, бо добре знав, з яким підступним і жорстоким ворогом маємо справу. Мав досвід участі в АТО у 2014−2015 роках, у свій час проходив строкову службу в армії, повідомляють у Котелевській громаді.

«За ці 2 роки він побував не в одній гарячій точці фронту, та найзапеклішою стала битва за Авдіївку, де отримав поранення. За свою мужність, героїзм та самовідданість в умовах бойових дій нагороджений нагрудним знаком „Золотий хрест“ Головнокомандувача Збройних Сил України та почесною відзнакою „За оборону Авдіївки“. Після проходження реабілітації знову став у стрій, повернувся на фронт до своїх бойових побратимів», — йдеться в повідомленні громади.

Відважний захисник воював на Донеччині, неподалік Покровська. Там він прийняв свій останній бій 25 жовтня цього року. Йому було лише 44 роки…

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Зовсім нещодавно, 23 серпня, Віталій у рідній Котельві урочисто підіймав найбільший в громаді прапор України як символ незламності. Тепер земляки в скорботі й траурі схиляли голови та всипали йому дорогу живими квітами.

Поховали молодшого сержанта на Покрівському кладовищі під звуки гімну України та залпів військового салюту від побратимів.

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