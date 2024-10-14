Його поважали побратими та командири підрозділів: на війні загинув боєць з Полтавщини

У Миргородській громаді попрощалися з військовим Олександром Ксьонзом. Герой воював у складі 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Бійцю наприкінці жовтня мало виповнитись 42 роки, повідомляє міська рада.

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«Олександр отримав спеціальність „Технік газового господарства“ в агропромисловому коледжі. Був вправним майстром, знався на будівництві. Він завжди був усміхненим, позитивним, всім допомагав. Але клята війна змусила його взяти до рук зброю, — розповіли у міськраді. - З квітня 2024 року він проходив бойове злагодження й навчання в Україні та Великій Британії, а з червня 2024 року захищав Україну у складі 100-ї окремої механізованої бригади. Солдат Олександр Ксьонз був мужнім воїном, його поважали побратими та командири підрозділів. Його мінометна батарея сміливо та вправно виконувала бойові завдання і нищила ворога».

На жаль, 2 жовтня 2024 року внаслідок ворожого авіаційного удару воїн загинув смертю хоробрих. Поховали Олександра з почестями на Алеї Героїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні поліг старший сержант з Хмельниччини Олег Рев'юк, який служив начальником радіолокаційної станції в одній з військових частин.

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