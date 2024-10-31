Осиротіло двоє діточок: на Курщині загинув прикордонник з Одещини

У селі Куяльник в останню путь провели полеглого за Україну військового Андрія Грабована. На колінах «живим коридором» вздовж дороги з квітами, державною символікою та сльозами на очах тіло загиблого воїна проводжали земляки… Бійцю навіки 35 років, повідомляє Куяльницька сільська територіальна громада.

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«Андрій дитинство і юність провів у рідному селі. Навчався у Національному університеті «Одеська політехніка». У 2009 році вступив до лав Державної прикордонної служби.

Одружений, став батьком двох прекрасних діточок. Андрій Грабован був активною, життєрадісною людиною. Мріяв, будував плани на майбутнє, яким, на превеликий жаль, не судилося здійснитися".

У 2009 році воїн підписав контракт та доєднався до лав Державної прикордонної служби України. Проходив службу в мобільному підрозділі Подільського прикордонного загону. За час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Донеччині, Херсонщині та Сумщині. Захисник до останнього подиху та спільно з побратимами нищив ворога на різних ділянках фронту.

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Герой загинув 10 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Зелений Шлях Курської області, рф. Поховали Андрія з усіма військовими почестями під звуки трикратного салюту в селі Куяльник.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель бійця з Кіровоградської області.

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