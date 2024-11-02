Чемпіонат України з футболу, 12-й тур, 2—4 листопада: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 2 листопада, після матчів 1/8 фіналу Кубка країни двома поєдинками у Львові стартує програма 12-го туру української футбольної прем'єр-ліги.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 12-й тур

2 листопада (субота)

«Карпати» (Львів) — «Лівий берег» (Київ) — 3:0 (Очеретько, 71, 75, з пенальті, Чачуа, 90+1). Юніорські склади — 3:0.

РЕКЛАМА

У 12-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 2 листопада (субота) — «Шахтар» — «Чорноморець» (18:00); 3 листопада (неділя) — «Ворскла» — «Колос» (13:00), «Олександрія» — «Полісся» (15:30), «Динамо» — «Інгулець» (18:00); 4 листопада (понеділок) — «Оболонь» — «Верес» (13:00), «Кривбас» — «Рух» (15:30), «Зоря» — ЛНЗ (18:00).

Становище команд:

РЕКЛАМА

1. «Динамо» — 26 очок (10 матчів);

2. «Олександрія» — 26 (10);

РЕКЛАМА

3. «Полісся» — 22 (10);

4. «Шахтар» — 20 (10);

5. «Карпати» — 18 (12);

6. «Кривбас» — 17 (10);

7. ЛНЗ — 15 (11);

8. «Зоря» — 15 (11);

9. «Рух» — 14 (10);

10. «Чорноморець» — 12 (11);

11. «Верес» — 11 (11);

12. «Ворскла» — 10 (11);

13. «Колос» — 9 (11);

14. «Лівий берег» — 8 (12);

15. «Оболонь» — 5 (11);

16. «Інгульець» — 5 (11).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»); 6 — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 5 — Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Артем Бондаренко («Шахтар»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»); 3 — Кирило Ковалець, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Данило Сікан, Олександр Зубков (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа, Олег Очеретько (обидва — «Карпати»), Владислав Ванат, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв (всі — «Динамо»), Пилип Будківський («Зоря»), Марко Мрвальєвіч («Верес»).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина та мати чотирьох дітей легендарного ексворотаря «Шахтаря» і збірної України Андрія П'ятова подала на розлучення.

Фото ФК «Карпати»

24

Читайте нас у Facebook