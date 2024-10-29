Кубок України з футболу, 1/8 фіналу: результати та відеоогляди матчів 29—30 жовтня

У вівторок, 29 жовтня, другим за останній тиждень львівським дербі (в УПЛ «Карпати» обіграли «Рух» — 1:0) стартувала програма 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

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Кубок України. 1/8 фіналу

29 жовтня (вівторок)

«Рух» (Львів) — «Карпати» (Львів) — 1:0 (Підгурський, 79).

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В решті кубкових поєдинків у середу, 30 жовтня, зіграють: «Пробій» — «Буковина» (12:00), ЮКСА — «Олександрія» (13:00), «Ворскла» — «Динамо» (15:30), «Полісся» — «Кривбас» (15:30), «Верес» — «Оболонь» (18:00), «Вікторія» — ЛНЗ (18:00), «Шахтар» — «Зоря» (18:00).

Нагадаємо, що минулого сезону володарем Кубка України став «Шахтар», який переміг у фіналі «Ворсклу».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Чорноморець», «Інгулець» та «Колос» вилетіли з розіграшу Кубка України .

Фото ФК «Рух»

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