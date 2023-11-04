Південна Корея допоможе профінансувати продаж зброї Польщі на 22 мільярди доларів

Південна Корея задіює місцеві банки, щоб допомогти Польщі придбати зброю на суму 22 мільярди доларів в рамках найбільшого продажу зброї Сеулом. Про це повідомили Reuters п'ять осіб, знайомих з цим питанням. Нагадаємо, верівництво Польщі заявило, що країна готова постачати Києву стару військову техніку лише за умови її заміщення за рахунок закупівлі нової.

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«П'ять місцевих банків розглядають можливість надання синдикованого кредиту в якості заходу підтримки, щоб допомогти Польщі профінансувати купівлю південнокорейських ракетно-артилерійських систем і винищувачів», — сказав представник південнокорейського уряду на умовах анонімності.

Двоє чиновників з корейської оборонної компанії підтвердили план синдикованого кредиту. Кредити будуть, але не уточнили, якого типу.

Це перша ознака того, що Сеул працює над усуненням фінансових перешкод з боку Польщі, щоб дати можливість двом країнам укласти найбільшу в історії Південної Кореї угоду з постачання озброєнь, яка оцінюється приблизно в 30 трильйонів вон (22,72 мільярда доларів США).

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Обговорення є продовженням всеосяжної угоди про постачання зброї між двома країнами, підписаної минулого року, згідно з якою південнокорейські компанії, в тому числі Hyundai Rotem Co. і Hanwha Aerospace Co. постачатимуть танки, гаубиці та винищувачі.

За даними міністерства оборони Південної Кореї, оборонний експорт Сеула у 2022 році склав близько 17 мільярдів доларів США, порівняно з 7,25 мільярда доларів роком раніше, оскільки війна в Україні відкрила двері для експорту зброї. Угода з Польщею 2022 року зробила Сеул головним гравцем у світовому експорті озброєнь, де домінують США і росія.

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Сеул також прагне до поглиблення безпекових зв'язків у Європі, що є ідеальним часом для Польщі, яка межує з Україною і нарощує імпорт озброєнь на тлі напруженості у відносинах з росією.

Водночас, за даними ЗМІ, Північна Корея вже передала росії понад мільйон артилерійських снарядів.

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