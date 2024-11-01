У Польщі заявили, що не проти збивати російські ракети, але є нюанси

НАТО та країни Альянсу, серед яких США, змінять свою позицію і погодяться збивати російські ракети над українською територією силами ППО союзників. На це сподівається глава польської дипломатії Радослав Сікорський, зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

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«Відомою є особиста думка міністра Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. За цю позицію польський міністр неодноразово наражався на критику всередині НАТО. Негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції».

Додамо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна постійно просить Польщу збивати ракети над Україною. Натомість Варшава відповідає, що готова це зробити, якщо у цьому рішенні Польщу підтримає НАТО.

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