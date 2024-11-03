Краще цього не робити: експерти назвали кнопку в автомобілі, яку дуже небезпечно натискати під час дощу

В кожному автомобілі є чимало кнопок, з якими у водіїв не завжди був час на ознайомлення, особливо, якщо машина нова. Зокрема, йдеться по регулятор обігріву бічних дзеркал заднього виду, який завжди повинен бути вимкненим, якщо не застосовується.

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Ще одна «специфічна» кнопка — перемикач рециркуляції повітря, яка блокує доступ свіжого повітря в салон, пише mauto.

Така функція може бути зручною у певних умовах, але у вологу погоду воно часто призводить до запотівання вікон. Як наслідок, видимість для водія значно погіршується, що дуже небезпечно, особливо на високих швидкостях.

Щоб швидко впоратися з запотіванням, треба просто відкрити доступ свіжого повітря у салон ззовні. Якщо конденсат на вікнах виникає швидко, відкриття бічних вікон може стати ефективним рішенням для відновлення прозорості скла і уникнення ризику аварії.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як захистити лакофарбове покриття автомобіля від сонячних променів.

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