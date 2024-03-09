Може спричинити поломку механізму: водіїв попередили про перемикачі в машині, які повинні бути завжди вимкненими

Окрім «виняткових» вітчизняних машин, які можна продати за дуже велику ціну, більшість українців користуються сучасними автівками, які виготовлені в інших країнах, в тому числі в тих, де англійська не є зрозумілою кожному.



Для водіїв у тих країнах, які не завжди можуть зрозуміти міжнародні позначки, виробники маркують частину систем за допомогою позначок, які будуть зрозумілими саме там. А оскільки ці авто показують відмінні експлуатаційні характеристики, то їх охоче купують і трейдери в Україні.

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В результаті виявляється, що позначки, зроблені для людини за кермом, скажімо, в Південній Кореї або іншій країні, не завжди зрозумілі водіям Полтавщини чи Буковини.

Про один з таких випадків розповідає профільне автовидання.

Виявляється, у соціальній мережі один з автомобілістів показав позначку перемикача на бічній панелі і запитав, чи, випадково, хто-небудь знає, для чого він призначений.

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Йшлося про перемикачі із зображенням вікна і трьох хвилястих стрілок, що проходять через нього. Безліч користувачів запропонували різні інтерпретації призначення кнопки. Хтось пожартував, що це опція викиду локшини, хтось порахував, що йдеться про усунення конденсату з бічних вікон.

І лише через деякий час спільноті автомобілістів вдалося під час дискусії знайти правильну відповідь. Виявилося, що цей перемикач служить регулятором обігріву бічних дзеркал заднього виду.

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При цьому один із користувачів наголосив, що функцію потрібно неодмінно вимикати після того, як вона виконала своє завдання. Адже тривала робота обігріву може призвести до поломки механізму. Водіїв обурила ця інформація, оскільки ніхто під час продажу автомобіля до них цей важливий момент не доводив, і всі через незнання «вбивали» свій двигун.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про те, на який показник потрібно звертати увагу при купівлі машини, що вже пройшла чималу відстань за попереднього власника.

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