Новинки шоубізнесу: Геля Зозуля готує новий кліп, а Dima Vokanov отримав величезний букет троянд від дуже відомої артистки

Популярна співачка Геля Зозуля, яка нещодавно ледь не «гепнулася» на сцені, вирішила вкотре оновити репертуар, і скоро випустить нову пісню — про руту. Але не про знамениту «звідки в тебе ті чари», а про чарівну руту, яка «отрута», хоча теж росте в горах.

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Адже квіти — одна з улюблених тем «Троянди без шипів», і пісня повинна вийти гарною.

До того ж Геля напередодні сходила до перукарки, тому шанувальники похвалили не тільки пісню, але й «кучерики» артистки.

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А оскільки листопад — останній місяць перед новорічними гастролями, то разом з Гелею оновити репертуар вирішили ще низка виконавців.

Зокрема, хіпхопери NAIMES & BURLA розповіли, як хлопець-хуліган познайомився з дівчиною в ліфті, і що з того вийшло.

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Своєю чергою, подруга Олі Полякової TAYANNA показала, як може легко перетворюватися на «мальовану дівчину», і при цьому зізнаватися в коханні таємничому чоловікові, у якого незвичне ім'я «Неабищо» (хоча, можливо, це прізвище, за яким він «шифрується» від дружини).

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Але всіх «прем'єрщиків» перевершив юний Діма Волканов. Ні, він не приготував нових пісень, але днями завершим тур Україною, і на одному з концертів отримав величезний букет троянд не від будь-якого, а від відомої артистки Наталії Бучинської! Принаймні, так написали глядачі в коментарях.

Крім того, нагадаємо, що ще одна досить відома співачка присвятила пісню герою шоу «Холостяк», спричинивши «справжній резонанс» серед шанувальників.



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