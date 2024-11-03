Українська співачка присвятила пісню «Холостяку»

Співачка SOWA, яка раніше зізналася, як війна вплинула на життя її сім'ї, зуміла дати волю почуттям та розповіла про справжнє кохання. Напередодні виходу телепроєкту «Холостяк» вона презентувала пісню «Принцеса Троянда», яка спричинила справжній резонанс серед шанувальників.

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— «Принцеса Троянда» — це єдина троянда для Холостяка, серед інших троянд (дівчат проєкту «Холостяк»), яка роками мріяла бути єдиною для чоловіка. Не просто трояндою, а його принцесою. Оскільки троянда є символом проєкту, її можна порівняти з дівчатами-учасницями, — зазначила артистка. - Пісня написана на основі справжньої казки. Мрію, щоб колись одна з моїх авторських пісень стала саундтреком до масштабного проєкту.

За словами співачки, після того, як вона подала заявку на участь в шоу «Холостяк», їй стало цікаво, як би звучав саундтрек в її авторстві. Проте взяти участь у зйомках проєкту не вдалось.

— Але я написала пісню «Принцеса Троянда». В пісні, багато фраз перетинаються з історією та з головним символом проєкту «Холостяк» — троянда. Вона починається зі слів казки: «Багато-багато, далеко-далеко». Це каже про те, що бажання бути «єдиною» живе всередині жінки-троянди вже дуже давно, — розповіла SOWA.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярна співачка Roxolana, учасниця Національного відбору на «Євробачення», випустила нову пісню «Мистецтво».

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