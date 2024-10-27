Атака тривала більше трьох годин: в КМВА розповіли про напад «шахедів» на столицю

В ніч на 28 жовтня, як і кожної ночі, практичної без тривалих перерв, російські терористи атакують Україну.

Ворог завдав чергового нападу на столицю ударними безпілотниками, зазначили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).



Повітряна тривога у Києві тривала майже 3 з половиною години.

ВІДЕО ДНЯ

«Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста. За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано», — зазначають в КМВА.

Крім столиці, російські війська знову обстрілювали низку областей.

РЕКЛАМА

Вечором вчора росіяни вдарили балістикою по Одесі. В місті була масштабна пожежа зі звуками детонації на одному зі складів. Подробиць наразі немає.

РЕКЛАМА

Вночі моніторингові канали також повідомляли про вибухи у Конотопі Сумської області. У Сумах зникло світло після атаки «шахедів».

«Ворог наніс авіаційний удар по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу „шахед“. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», — йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

РЕКЛАМА

Впродовж минулої доби окупанти завдали 355 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, повідомив очільник області Іван Федоров.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, росіяни чотири рази атакували Нікопольщину. Застосовували дрони-камікадзе та РСЗВ «Ураган».

Цілив противник по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження є на одному з підприємств. Та головне — без поранених.

«За уточненою інформацією, вчора по допомогу лікарів звернулися 26-річна жінка та чоловік 36 років. Вони постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Їхній стан медики оцінюють як середній», — додав Лисак.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Під удар потрапив один з міських медичних закладів та житлова забудова. П'ятеро людей загинуло, багато поранених.

На цей час у Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція.

«Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни. На жаль, 5 людей загинули через атаку. Життя не повернеш… Щирі співчуття тим, хто втратив близьких», — зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні у Дніпрі день жалоби.

476

Читайте нас у Facebook