Зливав ворогу дані про позиції ЗСУ: на Сумщині затримали колишнього «регіонала»

Співробітники української спецслужби затримали чергового зрадника, який пішов на співпрацю з ворогом та шпигував за військовими, які захищають прикордоння Сумщини.



В Офісі генпрокурора розповіли, що жителю міста Шостка повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Зазначається, що колишній депутат Шосткинської міськради від забороненої «Партії регіонів» на виконання завдання співробітника спецслужби рф на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував локації і напрям переміщення українських військових, які захищають прикордоння Сумщини.

Використовуючи псевдонім «Афанасий», підозрюваний за допомогою одного з месенджерів відправляв отримані дані кадровому співробітнику управління фсб по Брянській області. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Фото СБУ

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В СБУ додали, що 48-річний ексдепутат приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, для чого на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео. Додатково зрадник намагався з’ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під час «побутових розмов».

«Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління фсб по Брянській області. Його особу та персональні дані вже встановлено Службою безпеки. В агентурних „звітах“, окрім надання координат, зрадник просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК», — додали в Службі безпеки України.

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Раніше у Харкові Служба безпеки та кіберполіція затримали посібника рф, який працював на військово-космічні сили країни-агресора. 47-річний харків’янин працював гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р». Саме їх ворог використовує для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки. Фігурант уклав відповідні договори з корпорацією «роскосмос», передавши випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил рф.

Фото прокуратури

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