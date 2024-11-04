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Події

Більше двох років віддав захисту країни: на Курщині поліг молодший сержант з Хмельниччини

20:25 4 листопада 2024
Командир штурмового відділення Олександр Малинецький

Жителі Красилівської громади живим коридором пам’яті провели в останню дорогу бійця Олександра Малинецького. Йому назавжди 34, повідомляють у пресслужбі громади.

«За мирного життя Олександр був звичайним хлопцем, мав багато друзів.

Після закінчення школи навчався в професійному ліцеї, здобув хорошу професію, старанно виконував все за що брався, планував та мріяв. Але все змінила велика війна…«

Олександр Малинецький ще у травні 2022 року пішов до армії. Молодший сержант служив командиром штурмового відділення. Більше двох років виконував бойові завдання різної складності. Відомо, що з лютого 2024 майже постійно перебував на передовій в районі Часового Яру. Там отримав поранення і після лікування знову повернувся в стрій. Боронив рідну землю, захищав свою маму та кожного з нас.

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Олександр героїчно загинув 26 жовтня на Курському напрямку. Зі всіма військовими почестями поховали захисника на Алеї Слави в місті Красилові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель бійця, який боронив країну з 2014 року.

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