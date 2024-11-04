Вітер вщухне всюди, крім сходу: якої погоди чекати у вівторок 5 листопада

Сьогодні, 4 листопада, у низці регіонів України вирує негода. Зокрема, у Києві та області, сильні пориви вітру наробили лиха. Повалені дерева, зірвані рекламні щити й дахи, потрощені автівки.

ВІДЕО ДНЯ

Проте, у вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер стихне. Тільки на сході очікуються пориви вітру до 15−20 метрів за секунду, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

В більшості областей вночі буде морозно — +1…-4 градусів.

У зв'язку з антициклоном, опадів не очікується. Але вночі та вранці тумани «плаватимуть» у західних областях.

РЕКЛАМА

Вдень 5 листопада повітря прогріється до +4…+8 градусів, на сході буде лише +1…+4 градуси.

У Києві завтра сухо, вночі -3 градуси, вдень до +6 градусів.

РЕКЛАМА

Потепліє в Україні 6−7 листопада, зазначає синоптикиня.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, вчора у Харкові вже випав перший сніг. І така погода, за прогнозами синоптиків, протримається ще деякий час.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko

101

Читайте нас у Facebook