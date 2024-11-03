В Харкові випав перший сніг: якої погоди чекати завтра

В неділю, 3 листопада, в Харкові випав перший сніг. Завтра таку ж погоду варто очікувати в низці регіонів. Про це написала у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко. Також вона додала, що сніг 4 листопада випаде не тільки в Харкові та області, де така погода затримається, а також ще у п'яти регіонах.

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«У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря», — зазначила фахівчиня.

З підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг, за даними Наталки Діденко, переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.

«Найближчої ночі ще невеликі опади побродять по півночі України. А на решті території переважатиме суха погода», — зазначила Діденко.

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Крім того, як додала вона, завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових, до 15−20 м/с, а холодна погода триватиме.

«4 листопада вночі від −2…+5 градусів, протягом дня понеділка +4…+8 градусів, у південній частині +8…+11 градусів», — зазначила синоптик.

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Погода у Києві

У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3…+5 градусів, завтра вдень +5…+7 градусів. Крім того, у столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами, до 15−20 м/с.

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Зазначимо, що з урахуванням гір перший сніг в Україні випав в Карпатах наприкінці вересня. З того часу сніговий покрив там перестав бути новинкою. На початку жовтня там фіксували кучугури до 13 см.

Кадри першого снігу у Харкові публікують місцеві пабліки. Судячи з відео, сніг у Харкові падає мокрий, не залишаючись на дорогах та трасах.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики прогнозували цьогоріч аномально теплу осінь.

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